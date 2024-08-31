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Карпати вдома приймуть Ворсклу, до Олександрії завітає Колос, Полісся зіграє в Одесі: розклад 5 туру УПЛ

Руслан Травкін — 31 серпня, 07:22
Карпати вдома приймуть Ворсклу, до Олександрії завітає Колос, Полісся зіграє в Одесі: розклад 5 туру УПЛ
УПЛ

Сьогодні, 31 серпня, відбудуться три матчі п'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Львівські Карпати вдома приймуть полтавську Ворсклу, Олександрія, яка виграла усі три матчі цього чемпіонату, на власному полі зіграє з Колосом, а житомирське Полісся в Одесі поміряється силами із Чорноморцем.

Розклад матчів УПЛ на 31 серпня

13:00. Карпати — Ворскла

15:30. Олександрія — Колос

18:00. Чорноморець — Полісся

У 4 турі Карпати на виїзді поступилися ЛНЗ, Ворскла минулими вихідними не грала. Олександрія в неймовірному матчі перемогла Шахтар, тоді як Колос у себе вдома програв Вересу. Полісся не залишив шансів Оболоні, а Чорноморець у Києві мінімально зазнав поразки від Лівого берега.

Ворскла Карпати Колос Олександрія Полісся Розклад матчів Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

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