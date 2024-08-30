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Рух прийме Інгулець, Зоря в гостях зіграє проти Оболоні: розклад 5 туру УПЛ

Руслан Травкін — 30 серпня, 07:05
Рух прийме Інгулець, Зоря в гостях зіграє проти Оболоні: розклад 5 туру УПЛ
УПЛ

Сьогодні, 30 серпня, відбудуться два матчі п'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Львівський Рух вдома прийме новачка найвищого дивізіону Інгулець, а луганська Зоря на виїзді зіграє проти Оболоні.

Розклад матчів УПЛ на 30 серпня

15:30. Оболонь — Зоря

18:00. Рух — Інгулець

Нагадаємо, минулого туру Рух на своєму полі впевнено обіграв саме Зорю. Невдалим був 4 тур для "пивоварів" — Оболонь без шансів поступилася Поліссю. Інгулець грав проти Кривбасу. Чемпіон Першої ліги сезону-2023/24 зумів утримати нічию проти чинного бронзового призера.

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