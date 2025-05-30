Ротань – про призначення у Полісся: Розумію, в який клуб я прийшов

Головний тренер Полісся Руслан Ротань поділився емоціями після підписання контракту з клубом, де він замінив Імада Ашура.

Слова фахівця наводить пресслужба "вовків".

"Я розумію в який клуб я прийшов, розумію яке завдання перед клубом. Тому ця відповідальність з якоїсь міри давить, але це новий для мене, скажемо так, виклик і, я думаю, що в плані росту це дуже гарний для мене виклик. Тому настрій бойовий, працювати, доводити кожен день, покращувати хлопців, покращувати результати команди, мабуть, найголовніше зараз – це команда", – розповів Ротань.

Окрім того, наставник висловився про амбітність клубу, яка йому до вподоби.

"Амбіції, амбіції клуба та мої амбіції десь збігаються, тому, мабуть, це найголовніше. На сьогодні в Поліссі є умови прямі, ті за що можна боротись, за зону Єврокубків як мінімум. Тому нам не потрібно поправляти якісь дрібниці, тут немає дрібниць.

Тут потрібно думати тільки за футбол і тільки за те, щоб покращуватись нам разом, як команді, так і тренерському складу", – резюмував Ротань.

Нагадаємо, що молодий фахівець підписав трирічний контракт із Поліссям. До цього він працював з Олександрією, з якою взяв срібні нагороди УПЛ.

Команда Ротаня набрала 67 очок, здобувши двадцять перемог, сім разів зігравши внічию та тричі поступилась.

Раніше тренер житомирського колективу визначився зі своїм тренерським штабом.