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Ротань – про призначення у Полісся: Розумію, в який клуб я прийшов

Володимир Максименко — 30 травня 2025, 16:08
Ротань – про призначення у Полісся: Розумію, в який клуб я прийшов
Руслан Ротань
ФК Полісся

Головний тренер Полісся Руслан Ротань поділився емоціями після підписання контракту з клубом, де він замінив Імада Ашура.

Слова фахівця наводить пресслужба "вовків".

"Я розумію в який клуб я прийшов, розумію яке завдання перед клубом. Тому ця відповідальність з якоїсь міри давить, але це новий для мене, скажемо так, виклик і, я думаю, що в плані росту це дуже гарний для мене виклик.

Тому настрій бойовий, працювати, доводити кожен день, покращувати хлопців, покращувати результати команди, мабуть, найголовніше зараз – це команда", – розповів Ротань.

Окрім того, наставник висловився про амбітність клубу, яка йому до вподоби.

"Амбіції, амбіції клуба та мої амбіції десь збігаються, тому, мабуть, це найголовніше. На сьогодні в Поліссі є умови прямі, ті за що можна боротись, за зону Єврокубків як мінімум. Тому нам не потрібно поправляти якісь дрібниці, тут немає дрібниць.

Тут потрібно думати тільки за футбол і тільки за те, щоб покращуватись нам разом, як команді, так і тренерському складу", – резюмував Ротань.

Нагадаємо, що молодий фахівець підписав трирічний контракт із Поліссям. До цього він працював з Олександрією, з якою взяв срібні нагороди УПЛ.

Команда Ротаня набрала 67 очок, здобувши двадцять перемог, сім разів зігравши внічию та тричі поступилась.

Раніше тренер житомирського колективу визначився зі своїм тренерським штабом.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ Руслан Ротань

Полісся

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