Ротань – про призначення у Полісся: Розумію, в який клуб я прийшов
Головний тренер Полісся Руслан Ротань поділився емоціями після підписання контракту з клубом, де він замінив Імада Ашура.
Слова фахівця наводить пресслужба "вовків".
"Я розумію в який клуб я прийшов, розумію яке завдання перед клубом. Тому ця відповідальність з якоїсь міри давить, але це новий для мене, скажемо так, виклик і, я думаю, що в плані росту це дуже гарний для мене виклик.
Тому настрій бойовий, працювати, доводити кожен день, покращувати хлопців, покращувати результати команди, мабуть, найголовніше зараз – це команда", – розповів Ротань.
Окрім того, наставник висловився про амбітність клубу, яка йому до вподоби.
"Амбіції, амбіції клуба та мої амбіції десь збігаються, тому, мабуть, це найголовніше. На сьогодні в Поліссі є умови прямі, ті за що можна боротись, за зону Єврокубків як мінімум. Тому нам не потрібно поправляти якісь дрібниці, тут немає дрібниць.
Тут потрібно думати тільки за футбол і тільки за те, щоб покращуватись нам разом, як команді, так і тренерському складу", – резюмував Ротань.
Нагадаємо, що молодий фахівець підписав трирічний контракт із Поліссям. До цього він працював з Олександрією, з якою взяв срібні нагороди УПЛ.
Команда Ротаня набрала 67 очок, здобувши двадцять перемог, сім разів зігравши внічию та тричі поступилась.
Раніше тренер житомирського колективу визначився зі своїм тренерським штабом.