Ротань визначився з тренерським штабом у Поліссі

Руслан Ротань визначився із тренерським штабом у житомирському Поліссі.

Про це повідомила пресслужба "вовків".

Тренерський штаб Руслана Ротаня:

Старший тренер та головний помічник – Сергій Кравченко;

Тренер-аналітик – Євгеній Гресь;

Тренер з атакуючої ланки – Олексій Антонов;

Тренер по воротарів – Володимир Тіменко;

Тренер захисників – Сергій Симоненко;

Тренери по фізичній підготовці – Володимир Деуль та Євген Баришніков.

Нагадаємо, що Руслан Ротань підписав трирічний контракт із Поліссям. До цього він працював з Олександрією, з якою взяв срібні нагороди УПЛ.

Команда Ротаня набрала 67 очок, здобувши двадцять перемог, сім разів зігравши внічию та тричі поступилась.

Раніше екстренер Металіста та Дніпра Мирон Маркевич висловився про потенціал Ротаня у Житомирі.