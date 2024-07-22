Ротань: Кілька гравців Олімпійської збірної мають невеликі пошкодження

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань сказав, що кілька гравців команди мають незначні пошкодження.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"На сьогодні в кількох гравців є невеликі пошкодження, але вони не ставлять під сумнів спроможність хлопців зіграти. Думаю, що всі готові. Але є інший момент, трохи складніший. За останні два дні до нас дісталися лише Олексій Сич та Арсеній Батагов. Ми повинні оцінити їхній стан, як фізичний, так і емоційний, і прийняти рішення. Ми вже встигли з ними поговорити, із комунікацією в нас усе добре. Ми не можемо казати, задоволені ми чи ні результатами товариських матчів. Ми готувалися до Олімпійських ігор, а не прагнули будь-що перемогти. Звичайно, вигравати ми хочемо завжди, але є дуже багато нюансів, на які тренерський штаб повинен звертати увагу", — сказав наставник.

Нагадаємо, футбольний турнір на Олімпіаді у Франції відбудеться з 24 липня по 9 серпня.

Перед початком підопічні Ротаня зіграли два товариські матчі, у яких розписали мирову спершу з Єгиптом, а потім із Парагваєм.

У стартовому поєдинку Україна зіграє з Іраком, матч відбудеться 24 липня. Початок — о 20:00 за київським часом. Також, на олімпійському турнірі "синьо-жовті" зустрінуться з Аргентиною та Марокко.

Напередодні головний тренер оголосив заявку України на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді-2024.