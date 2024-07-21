Ротань: Неможливо сказати, що команда Іраку не технічна

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань вважає, що команда Іраку, з якою його підопічні зустрінуться на Олімпійських іграх-2024, є досить технічною командою.

Про це 42-річний керманич сказав на ютуб-каналі Української асоціації футболу.

"Так, ми зараз вивчаємо їх. Дійсно, команда в фізичному плані сильна. Неможливо сказати, що вона не технічна — технічні складові дуже гарні. Швидка атака, вертикальна гра, відкривань за спину дуже багато — це можна вже зараз відзначити.

Додайте сюди ще 3 гравців з національної збірної. Тому я думаю, що ця команда дуже хорошого стану, і вони також будуть претендувати, вони також просто так не будуть нікому очки віддавати", — сказав Ротань.

Поєдинок між Україною та Іраком відбудеться 24 липня. Початок — о 20:00 за київським часом. Також, на олімпійському турнірі "синьо-жовті" зустрінуться з Аргентиною та Марокко.

Перед стартом турніру підопічні Ротаня зіграли два товариські матчі, у яких розписали мирову спершу з Єгиптом, а потім із Парагваєм.

Нагадаємо, напередодні головний тренер оголосив заявку України на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді-2024.