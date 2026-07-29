В обороні Копенгагена є проблеми: Ротань оцінив суперника Полісся перед грою у кваліфікації Ліги конференцій

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань заявив, що Копенгаген має проблеми в оборонній ланці, проте вирізняється сильним атакувальним потенціалом, через що його підопічним самим потрібно посилити захист на тлі того, що вони давно не грали перед переповненими трибунами, котрі, як очікується, будуть на домашньому для данського колективу матчі.

Про це він розповів на передматчевій пресконференції.

"Однозначно чекаємо від Копенгагена більш агресивної гри, тому що вони грають удома, у них буде велика торсида, ми це розуміємо. Але на нас це не повинно тиснути. Ми давно не грали проти таких трибун, де багато вболівальників. Що стосується володіння м'ячем та розвитку атак – ми повинні бути спокійними. Потрібно відзначити, що в обороні Копенгагена є проблеми, але вони мають дуже сильний атакуючий потенціал попереду. Ми це розуміємо. Тому й у першому матчі було забито багато голів. Це говорить як про силу суперника, так і про помилки в обороні. Ми повинні ставати кращими в оборонних діях. Завтра матч, у якому кожна з команд прагнутиме виграти. Це стосується як Копенгагена, так і нас".

Нагадаємо, що Полісся зустрінеться з Копенгагеном на арені "Паркен" в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 29 липня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Цей поєдинок розсудить чеська бригада арбітрів на чолі з Мареком Радіною. Зауважимо, що перша зустріч між "вовками" та "левами" закінчилася гольовою нічиєю (3:3).