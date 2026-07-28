У нього рецидив: Ротань розповів про стан травмованого голкіпера Полісся Волинця
Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань заявив, що голкіпер команди Євген Волинець не може грати через рецидив травми м'язів, який трапився на зборах, тому він наразі проходить лікування в європейській клініці.
Про це він розповів на передматчевій пресконференції.
"Він почав тренуватись на зборах і у нього трапився рецидив. Наразі Євген проходить реабілітацію в одній із клінік у Європі.
Рецидив травми м'язів, це дає більше шансів на відновлення, але для цього потрібно більше часу. Чекаємо його в нашій команді та бажаємо якнайшвидшого відновлення".
Зауважимо, що 32-річний Волинець востаннє грав в офіційному матчі в травні цього року. Це був поєдинок 27-го туру УПЛ проти колишньої команди Ротаня – Олександрії (2:1 – перемога "вовків").
У сезоні-25/26 голкіпер провів на клубному рівні 26 ігор, у яких пропустив 15 м'ячів та 15 разів залишив ворота недоторканними.
Нагадаємо, що Полісся зустрінеться з Копенгагеном в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 29 липня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.
Цей поєдинок розсудить чеська бригада арбітрів на чолі з Мареком Радіною.
Зауважимо, що перша зустріч між "вовками" та "левами" закінчилася результативною нічиєю (3:3).