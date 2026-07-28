Головне – покращити реалізацію: прев'ю матчу-відповіді Копенгаген – Полісся у Лізі конференцій

У середу, 29 липня, житомирське Полісся зіграє матч-відповідь проти Копенгагена у межах другого кваліфікаційного раунду плейоф Ліги конференцій.

Гра відбудеться на стадіоні "Паркен" у столиці Данії, а стартовий свисток заплановано на 20:00 за київським часом. Ми пропонуємо ознайомитись із прев'ю цього протистояння та оцінити шанси українського колективу на вихід до наступної стадії.

Полісся мало підходити до гри з гандикапом

Гра у Словаччині хоч і розпочалась із красивого м'яча Роберта вже на четвертій хвилині, але житомиряни дуже швидко відігрались, після чого вже на момент 20-ї хвилини мали б мати перевагу в 1-2 м'ячі.

Активні пересування підопічних Ротаня між лініями суперників та обрізки гравців колективу з Данії продемонстрували, що цей Копенгаген не просто можна, а потрібно було обігрувати, якби удари Андрієвського та Назаренка з перспективних позицій не летіли кудись за межі стадіону.

Полісся дійсно за моментами награло на перемогу, але ж хто заважав Федору забити за рахунку 2:2 з лінії воротарського або Брагару, який виходив на ударну позиції по флангу? До того ж Ротаню необхідно попрацювати над концентрацією гравців при грі в обороні: другий гол Роберта – хаотичне кидання гравців під суперника, який просто протягує м'яча вздовж карного майданчика, гол Мадсена – безглузда обрізка на фланзі.

Очікується, що на газон "Паркена" вийде той самий склад, що і в першому матчі, а ми сподіваємось, що гравці краще користуватимуться тими нагодами, які вони матимуть.

Копенгаген підходить до гри після важкого старту в чемпіонаті

Підопічні Бо Свенссона цими вихідними з перемоги розпочали свої виступи на внутрішній арені, мінімально здолавши Люнгблю – 3:2. Зауважимо, що проти новачка елітного дивізіону фахівець виставив напіврезерв, який хоч і здобув результат, але не "малою кров'ю".

У першому матчі з житомирянами Копенгаген багато чого дозволяв робити біля власних воріт продемонструвавши, чому минулорічний колектив, який грав у Лізі чемпіонів та команда сезону-2026/27 – це два різні Копенгагени.

На майбутній матч з "вовками" Свенссон може розраховувати на усіх найсильніших футболістів зі свого складу, а продаж форварда Еліаса Ашурі до Сан-Дієго жодним чином не вплине на боєздатність колективу – проти Полісся гравець збірної Тунісу не грав.

Історія зустрічей

Житомирське Полісся стало четвертим українським суперником для Копенгагена в історії і за підсумками двоматчевих протистоянь наші команди ще жодного разу не перемагали данців.

15.09.2011, Ліга Європи. Копенгаген – Ворскла 1:0

01.12.2011, Ліга Європи. Ворскла – Копенгаген 1:1

30.07.2014, Ліга чемпіонів. Дніпро – Копенгаген 0:0

06.08.2014, Ліга чемпіонів. Копенгаген – Дніпро 2:0

24.10.2019, Ліга Європи. Динамо – Копенгаген 1:1

07.11.2019, Ліга Європи. Копенгаген – Динамо 1:1

Коментарі, думки

Головний тренер "вовків" Руслан Ротань визнав певні проблеми в обороні після матчу та, очікувано, залишився незадоволений підсумковим результатом.

"Є позитив, але є й мінуси, які ми маємо виправити до гри через тиждень, тому що деякі моменти у грі на оборону ми допускаємо вже кілька матчів. Це бентежить. Якщо брати сьогодні загалом гру, то це переможна гра. Сьогодні ми повинні були впевнено вигравати", – казав фахівець.

Схожої думки був і його колега Бо Свенссон, який визнав, що його команді пощастило залишити стадіон з нічиєю в активі.

"Результат є прийнятним, тому що ми маємо бути задоволені, що вони не забили більше голів із кількох своїх чудових моментів, і це цілком заслужено, що вони зрівняли рахунок наприкінці. Ми поступалися в занадто багатьох компонентах гри й протягом більшої частини матчу", – вважає наставник Копенгагена.

Досвідчений український тренер Олег Федорчук, попри впевнену гру в атаці від Полісся, не вважає колектив Ротаня фаворитами у матчі-відповіді.

"Американці про все люблять говорити у відсотках, тож цього разу зроблю так і я: ПАОК – Динамо – 60% на 40%, Гент – ЛНЗ – 55% на 45%, Копенгаген – Полісся – 50% на 50%", – заявив екстренер Таврії.

Хто розсудить гру?

Матч-відповідь між Поліссям та Копенгагеном розсудить чеська бригада арбітрів на чолі з Мареком Радіною.

Марек Радіна Getty Images

Допомагатимуть йому лайнсмени Каміл Хаєк і Петр Коталік. Четвертий арбітр – Даніель Вокоун. VAR на цьому поєдинку не передбачений.

Де дивитись Полісся – Копенгаген

В Україні поєдинок Копенгаген – Полісся можна переглянути на ОТТ-платформі MEGOGO за передплатою "Спорт" та у складі всіх "MEGOPACK". Трансляція буде доступна на одному з каналів "MEGOGO Футбол" та у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Прогноз автора: перемога Полісся в 1-2 голи.