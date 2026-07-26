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Чеські судді обслужать матч Полісся в кваліфікації Ліги конференцій

Олег Дідух — 26 липня 2026, 17:40
Чеські судді обслужать матч Полісся в кваліфікації Ліги конференцій
Марек Радіна
Getty Images

Чеська бригада суддів на чолі з Мареком Радіною призначена на матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між Копенгагеном і Поліссям.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Радіні допомагатимуть лайнсмени Каміл Хаєк і Петр Коталік. Четвертий арбітр – Даніель Вокоун. VAR на цьому поєдинку не передбачений.

Матч-відповідь між Копенгагеном і Поліссям відбудеться у середу, 29 липня, у Данії. Початок поєдинку – о 20:00 за київським часом.

Перша гра у словацькому Кошице, яка була номінально домашньою для Полісся, завершилася бойовою нічиєю 3:3.

У разі успіху в цьому матчі команда Руслана Ротаня в третьому раунді кваліфікації зіграє з переможцем протистояння між Дебреценом і Пюніком.

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