Ми повинні бути мужиками: Ротань вказав на помилки Полісся перед матчем-відповіддю з Копенгагеном

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань висловився щодо помилок своїх підопічних у першому поєдинку проти данського Копенгагена, зазначивши, що вони мають бути мужніми, аби їх не допускати.

Про це він розповів на передматчевій пресконференції.

"Ми в іграх на єврокубковому рівні не можемо допускати такі помилки в обороні, які повторювалися протягом зборів і були раніше. Ми повинні бути мужиками, повинні розуміти рівень матчу. Тому що це два матчі, за підсумками яких ти або виграв і пройшов далі, або ні.

Саме в цьому матчі потрібно мати максимальну увагу й концентрацію. Ці риси стосуються кожного гравця, про якого я говорив. Комусь не вистачає концентрації, бо це молодий гравець, який ще багато чого не розуміє.

В іншого з мотивацією все в порядку, але є проблеми в завершальній фазі, і над цим потрібно працювати, на цьому йому наголошують на тренуваннях. Тому це такі робочі моменти, де ми всі повинні стати дорослішими, тому що це важливий фактор, фактор результату. Коли ти маєш усі ці риси, ти досягаєш результату."

Нагадаємо, що Полісся зустрінеться з Копенгагеном в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 29 липня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Цей поєдинок розсудить чеська бригада арбітрів на чолі з Мареком Радіною.

Зауважимо, що перша зустріч між "вовками" та "левами" закінчилася результативною нічиєю (3:3).