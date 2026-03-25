Стадіон Полісся постраждав внаслідок російської атаки дронами

Центральний стадіон Житомира був пошкоджений в результаті атаки російськими "Шахедами" 24 березня.

Фотографії з місця подій опублікувала у Facebook Поліція Житомирської області.

Національна поліція України

На світлинах видно, що удар прийшовся поблизу трибун, на яких зазвичай знаходяться ультрас Полісся. В результаті вибуху були пошкоджені сидіння та залізні поручні.

Значно більших руйнувань зазнала житлова будівля, розташована впритул до стадіону. Внаслідок пожежі постраждала 12-річна дівчина. У прилеглих будинках вибуховою хвилею були вибиті вікна.

Нагадаємо, що російська масована атака безпілотниками відбулася у середу, 24 березня. В результаті удару країни-агресора постраждали 11 регіонів України, четверо людей загинуло.

