Утворилася вирва діаметром 2,5 метра, – президент Ворскли про обстріл стадіону

Сергій Шаховець — 28 січня 2026, 16:19
Президент Ворскли Роман Черняк повідомив про наслідки російської атаки на стадіон "Молодіжний" у Полтаві.

Про це функціонер розповів в інтерв'ю ІРТ Полтава.

Ворожий "шахед" зруйнував покриття футбольного поля, утворивши величезну вирву на місці вибуху.

"На полі утворилася глибока вирва діаметром близько 2,5 м і глибиною більш ніж півтора метра. У діаметрі близько 25 метрів порушено покриття, яке треба буде або ремонтувати, або міняти повністю", – повідомив Черняк.

Зараз стадіон не придатний для проведення поєдинків. Ремонтні роботи на ньому почнуть тільки після потепління.

"З настанням тепла ми зніматимемо покриття і тільки тоді зможемо оцінити повністю масштаб пошкоджень, необхідний обсяг робіт та їхню вартість. Попередньо це коштуватиме понад два мільйони гривень. Сьогодні, на жаль, ґрунт і покриття замерзлі, тому необхідно чекати тепла", – додав президент Ворскли.

Зазначимо, що російський "шахед" атакував стадіон "Молодіжний" у ніч на 25 січня. На цьому полі Ворскла готувалася до другої частини сезону в Першій лізі. Тепер "зелено-білим" доведеться шукати нову арену для товариських матчів.

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст Ворскли Данило Хрипчук приєднався до Колоса на зборах у Туреччині.

