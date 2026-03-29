Ворскла здобулу перемогу над Інгульцем у 20 турі Першої ліги

У неділю, 29 березня, чотирма поєдинками продовжився 20-й тур Першої ліги України сезону-2025/2026.

Полтавська Ворскла здолала Інгулець завдяки двом результативним ударам у першій половині зустрічі. Заділ для підопічних Куценка створили Владислав Дворовенко та Антон Байдал, які відзначилися на 14-й та 38-й хвилинах відповідно.

Здобутий результат дозволив полтавцям набрати очки та наблизитися до сьогоднішнього опонента у турнірній таблиці, де команди наразі посідають сьоме та п'яте місця.

Чемпіонат України – Перша ліга

20 тур, 29 березня

Ворскла – Інгулець 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 14 Двороенко, 2:0 – 38 Байдал

Паралельно з цим на футбольному полі вже з'ясовують переможця Чернігів й Лівий Берег, і також Буковина та Прикарпаття. А о 16:00 ігрову програму дня закінчить поєдинок за участю тернопільської Ниви та команди Пробій Городенка.

Нагадаємо, раніше у матчах цього ж туру Чорноморець розписав мирову з Фенікс-Маріуполем, а Металург на виїзді переміг ФК ЮКСА.