Я не погоджуюся з цим: Роналду висловився про суперництво з Мессі

Зірковий португальський нападник Кріштіану Роналду висловився щодо свого суперництва з Ліонелем Мессі, наголосивши, що аргентинець нічим не кращий за нього.

Про це він сказав у інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Я не погоджуюся з тим, що Мессі кращий за мене. Я не хочу бути скромним", – сказав Роналду.

Раніше у цьому ж інтерв'ю Кріштіану висловився щодо можливої перемоги на чемпіонаті світу-2026, наголосивши, що це не є його мрією, а також поділився планами щодо завершення кар'єри.

Напередодні Роналду знову став героєм матчу у чемпіонаті Саудівської Аравії.