Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Я не погоджуюся з цим: Роналду висловився про суперництво з Мессі

Олексій Мурзак — 4 листопада 2025, 20:40
Я не погоджуюся з цим: Роналду висловився про суперництво з Мессі
Кріштіану Роналду
AP

Зірковий португальський нападник Кріштіану Роналду висловився щодо свого суперництва з Ліонелем Мессі, наголосивши, що аргентинець нічим не кращий за нього.

Про це він сказав у інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Я не погоджуюся з тим, що Мессі кращий за мене. Я не хочу бути скромним", – сказав Роналду.

Раніше у цьому ж інтерв'ю Кріштіану висловився щодо можливої перемоги на чемпіонаті світу-2026, наголосивши, що це не є його мрією, а також поділився планами щодо завершення кар'єри.

Напередодні Роналду знову став героєм матчу у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Це не є моєю мрією: Роналду – про можливу перемогу на ЧС-2026
Усьому є кінець: Роналду заговорив про завершення кар'єри
Скандал у Саудівській лізі: Роналду забив із сумнівного пенальті і отримав за це шквал критики
Роналду оформив дубль і приніс Аль-Насру перемогу
Татова гордість: син Роналду відзначився дебютним голом за збірну Португалії U-16

Останні новини