Роналду оформив дубль і приніс Аль-Насру перемогу

Кріштіану Роналду знову став героєм матчу у чемпіонаті Саудівської Аравії.

У поєдинку 7-го туру Професійної ліги його Аль-Наср здобув перемогу над Аль-Фейхою з рахунком 2:1.Португалець оформив дубль: на 37-й хвилині він зрівняв рахунок, а на 90+14-й хвилині реалізував пенальті, забезпечивши своїй команді три очки.

Чемпіонат Саудівської Аравії

7 тур, 1 листопада

Аль-Наср – Аль-Фейха 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 13 Ремесейро, 1:1 – Роналду, 2:1 – 90+14 – Роналду

Після цієї перемоги Аль-Наср очолює турнірну таблицю, маючи 21 очко після семи матчів. Команда демонструє стовідсотковий результат – 7 перемог у 7 іграх із різницею м’ячів 23:3.

