Це не є моєю мрією: Роналду – про можливу перемогу на ЧС-2026

Зірковий португальський нападник Кріштіану Роналду висловився щодо можливої перемоги на чемпіонаті світу-2026, наголосивши, що це не є його мрією.

Про це він сказав у інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Це не мрія, бо кубок світу ніяк не вплине на мою кар'єру. Чи може один турнір, ці 6-7 матчів визначити, чи є ти одним із найкращих футболістів в історії? Думаєте, це було б чесно?", – сказав Кріштіану.

Цікаво, що у 2022 році Роналду був іншої думки, заявляючи, що це є його мрією. Втім, після вильоту Португалії на ЧС-2022 він заявив, що цим мріям прийшов кінець.

Раніше у цьому ж інтерв'ю португалець висловився щодо завершення професійної кар'єри.