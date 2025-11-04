Усьому є кінець: Роналду заговорив про завершення кар'єри

Зірковий португальський нападник Кріштіану Роналду висловився щодо завершення кар'єри, наголосивши, що це буде скоро, адже всьому колись приходить кінець.

Про це він сказав у інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Так, я можу собі уявити завершення кар'єри. Це буде скоро. Втім, я буду готовий до цього. Гадаю, це буде важко, я точно плакатиму! Усьому є кінець, тож у мене буде значно більше часу для інших справ.



Мені байдуже, що про мене думають люди, і кажуть вони, що я зарозумілий, чи ні. Мені байдуже. Чесно. Мені 40 років, у мене п’ятеро дітей і найкращі друзі у світі. У мене є команда, яка дуже мені допомагає.



Громадська думка для мене більше не має значення. Я просто хочу бути щасливим, робити те, що люблю – підтримувати форму, забивати голи. Саме це робить мене щасливим", – сказав португалець.