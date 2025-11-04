Українська правда
Усьому є кінець: Роналду заговорив про завершення кар'єри

Олексій Мурзак — 4 листопада 2025, 19:25
Усьому є кінець: Роналду заговорив про завершення кар'єри
Кріштіану Роналду
Getty Images

Зірковий португальський нападник Кріштіану Роналду висловився щодо завершення кар'єри, наголосивши, що це буде скоро, адже всьому колись приходить кінець.

Про це він сказав у інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Так, я можу собі уявити завершення кар'єри. Це буде скоро. Втім, я буду готовий до цього. Гадаю, це буде важко, я точно плакатиму! Усьому є кінець, тож у мене буде значно більше часу для інших справ.

Мені байдуже, що про мене думають люди, і кажуть вони, що я зарозумілий, чи ні. Мені байдуже. Чесно. Мені 40 років, у мене п’ятеро дітей і найкращі друзі у світі. У мене є команда, яка дуже мені допомагає.

Громадська думка для мене більше не має значення. Я просто хочу бути щасливим, робити те, що люблю – підтримувати форму, забивати голи. Саме це робить мене щасливим", – сказав португалець.

Напередодні Кріштіану Роналду знову став героєм матчу у чемпіонаті Саудівської Аравії.

