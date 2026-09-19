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Показує результат – грає, не показує – не грає: Жезуш пояснив виклик Роналду у збірну Португалії

Софія Кулай — 19 вересня 2026, 07:53
Показує результат – грає, не показує – не грає: Жезуш пояснив виклик Роналду у збірну Португалії
Кріштіану Роналду
Getty Images

Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш розповів, що особливий статус Кріштіану Роналду не допомагає йому регулярно отримувати виклик до національної команди.

Його слова наводить A Bola.

За словами наставника, п'ять Золотих м'ячів капітана Аль-Насра ніяк не впливають на його рішення щодо вибору складу "лузітан".

Його виступи, виступи інших гравців, минуле і досягнення не мають значення. Нинішня форма підкаже мені, які рішення я маю ухвалити під час матчів і тренувань. У цьому складі 13 гравців, які вже працювали зі мною. Це допомагає, бо команда тільки починає грати, і ці гравці відіграли важливу роль у моєму виборі.

Повертаючись до Кріша: Кріш – такий же гравець, як і всі інші. Показує результат – грає, не показує – не грає. Так я поводжуся з усіма. Не тому, що це Кріш. Звичайно, Кріш має інший статус, у нього п'ять Золотих м'ячів, але чи впливає це на мої рішення? Ніяк, абсолютно ніяк", – сказав Жезуш.

Нагадаємо, що Роналду потрапив у список 25 гравців, яких 72-річний спеціаліст викликав на стартові матчі Ліги націй-2026/27.

Попереду на "лузітан" чекають чотири поєдинки: проти Вельсу (24 вересня), Норвегії (27 вересня), Данії (1 жовтня) та друга гра з норвежцями (4 жовтня).

Додамо, що за спиною 41-річного Роналду 146 голів і 45 асистів у 233 матчах за національну команду, яка двічі тріумфувала у Лізі націй. У 2019-му Португалія у фіналі мінімально здолала Нідерланди (1:0), а у 2025-му – Іспанію по пенальті 5:3 (основний і додатковий час нічия 2:2).

Також у 2016-му Кріштіану у футболці португальської збірної став чемпіоном Європи.

Раніше форвард Реала Кіліан Мбаппе назвав трьох зірок футболу, яких хотів би повернути до мадридського клубу.

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