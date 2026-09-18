Грузія опублікувала заявку на матчі Ліги націй

Тренерський штаб збірної Грузії визначився із заявкою команди на 4 стартові матчі Ліги націй-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Грузії.

Заявка збірної Грузії:

Воротарі: Георгій Мамардашвілі (Ліверпуль, Англія), Лука Гугешашвілі (Гезтепе, Туреччина), Давид Кереселідзе (Діла).

Захисники: Лука Лочошвілі (Кельн, Німеччина), Лаша Двалі (ЦСКА 1948, Болгарія), Саба Гоглічідзе (Монца, Італія), Ілля Беріашвілі (МТК Будапешт, Угорщина), Саба Сазонов (Хетафе, Іспанія), Джемал Табідзе (Кайсеріспор, Туреччина), Отар Какабадзе (Краковія, Польща), Іраклі Азаров (Шахтар, Україна).

Півзахисники та нападники: Отар Кітешвілі (Штурм, Австрія), Георгій Кочорашвілі (Севілья, Іспанія), Гізі Мамагеішвілі (Штурм, Австрія), Георгій Цітаішвілі (Райо Вальєкано, Іспанія), Анзор Меквабішвілі (Чикаго Файр, США), Отар Мамагеішвілі (Вольфсберг, Австрія), Нодар Ломінадзе (Торпедо), Іраклі Егоян (Ексельсіор, Нідерланди), Георгій Чакветадзе (Удінезе, Італія), Зуріко Давіташвілі (Сент-Етьєн, Франція), Георгій Квернадзе (Фрозіноне, Італія), Георгій Абуашвілі (Мец, Франція), Георгій Гагуа (Дунайська Стреда, Словаччина), Буду Зівзівадзе (Гайденгайм, Німеччина), Жорж Мікаутадзе (Вільярреал, Іспанія), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, Франція).

Під час найближчої паузи на матчі національних збірних Грузія проведе 4 матчі:

25 вересня, 19:00 Грузія – Північна Ірландія

28 вересня, 19:00 Грузія – Україна

2 жовтня, 21:45 Угорщина – Грузія

5 жовтня, 21:45 Північна Ірландія – Грузія

Раніше свою заявку на матчі Ліги націй оголосила збірна Угорщини.