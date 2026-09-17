Задача одна – перемога в кожному матчі: Федецький – про майбутні поєдинки України у Лізі націй

Колишній захисник збірної України Артем Федецький розповів, що перед командою Андреа Мальдери стоятиме одне завдання у найближчих чотирьох іграх у Лізі націй – перемагати у кожному поєдинку.

Його цитує Tribuna.

За словами ексфутболіста львівських Карпат, лише гра покаже, чи зможуть футболісти "синьо-жовтих" втілювати на полі ідеї тренерського штабу.

"Ну, які задачі? Я вже не в одному інтерв'ю казав, що матчі збірної – це не клуб, це зовсім інша команда, де є набагато більше важливого, ніж у клубі. Задача одна – перемога в кожному матчі. У збірної інших завдань не може бути. Які ідеї Мальдери будуть втілювати футболісти на полі – подивимося. У футболістів одне завдання, і воно незмінне – працювати, показувати характер, самовідданість по максимуму. Це основні аксіоми для гравців збірної. Мальдера – хороший спеціаліст і людина. Він викликав найсильніших футболістів на цей момент. Але є багато нюансів. Багато гравців не мали багато ігрової практики. Прийшли нові обличчя, нова кров. Хлопці повинні доводити з першого дня перебування у збірній. Все залежить від них. Завжди будемо підтримувати і переживати за збірну", – сказав Артем.

За спиною Федецького 53 поєдинки за головну команду країни (2 голи та 4 асисти).

Нагадаємо, що 16 вересня Мальдера оголосив заявку збірної України на стартові матчі Ліги націй-2026/27. У список із 30-ти футболістів потрапили декілька дебютантів – захисники Олександр Драмбаєв та Ілля Крупський, хавбек Іван Варфоломєєв, вінгер Максим Хлань і форвард Артем Степанов.

Вже 25 вересня Україна стартує у ЛН-2026/27 виїзною грою проти Угорщини (о 21:45 за київським часом). Також "синьо-жовті" зіграють проти Грузії (28 вересня о 19:00), Північної Ірландії (2 жовтня о 21:45), а також вдруге проти Угорщини (5 жовтня о 21:45).

Раніше відомий український тренер Олег Федорчук прокоментував вибір Мальдери на найближчі протистояння національної команди. А от наставник української збірної розповів, які цілі ставить перед своїми підопічними на турнір.