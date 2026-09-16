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Ексгравець Аль-Насра раптово звинуватив Роналду після розгромного фіаско в азійській ЛЧ

Софія Кулай — 16 вересня 2026, 11:28
Ексгравець Аль-Насра раптово звинуватив Роналду після розгромного фіаско в азійській ЛЧ
Кріштіану Роналду
Instagram/cristiano

Колишній футболіст Аль-Насра Хусейн Абдулгані "проїхався" по Кріштіану Роналду через трансфер португальського півзахисника Саму Кошти.

Про це інформує Goal.

25-річний опорний півзахисник перебрався до саудівського клубу з іспанської Мальорки на початку серпня 2026-го. Його порівнювали з Марсело Брозовичем, але не на користь літнього новачка "Лицарів Неджда".

"Я вважаю, що саме Роналду обрав цього гравця, порадившись зі спортивним керівництвом", – заявив Абдулгані.

Хусейн поставив під сумнів трансферну політику команди.

Також він розкритикував поразку Аль-Насра від Аль-Айна (0:4) у 1-му турі азійської Ліги чемпіонів. Ексгравець клубу назвав такий результат катастрофою та зазначив, що команді Анге Постекоглу потрібно зробити роботу над помилками під час перерви на матчі збірних.

Додамо, що після 7-ми турів Аль-Наср йде 3-м у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, маючи у своєму активі 16 балів. До лідера сезону, яким є наразі Аль-Хіляль, відставання лише у 2 очки.

Раніше Роналду відреагував на скандальні скандування на адресу загиблого Діогу Жоти в Саудівській Аравії.

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