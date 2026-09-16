Мальдера: Цілі на Лігу націй – виграти всі можливі матчі та сформувати команду

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів про те, які цілі ставить перед собою та командою на Лігу націй-2026/27.

Слова італійського фахівця наводить пресслужба УАФ.

"У цих чотирьох матчах треба тримати здоровий баланс, адже ми не маємо думати виключно за результат. Якщо ми переможемо, не слід перебільшувати зі святкуванням, і навпаки. Моя особиста ціль – виграти усі можливі матчі. Також важливо сформувати обличчя команди, що не є простою задачею. Сформувати єдине ціле. Ціллю також є сформувати команду, яка з часом буде грати добре. Персонально для мене – це найбільший виклик. Мати ідентичність і впізнаваність – це дуже важливо для нас, над чим ми і будемо працювати, разом з гравцями. Між подорожами і матчами, визначальним елементом буде відновлення. Саме тому ми викликали 30 футболістів", – заявив Мальдера.

Нагадаємо, 16 вересня було оголошено заявку збірної України на стартові матчі Ліги націй-2026. Під час найближчого збору на "синьо-жовтих" чекають одразу чотири поєдинки турніру:

25.09.26 Угорщина – Україна

28.09.26 Грузія – Україна

02.10.26 Україна – Угорщина

05.10.26 Україна – Північна Ірландія

Свої перші виклики до національної команди отримали захисники Олександр Драмбаєв та Ілля Крупський, хавбек Іван Варфоломєєв, вінгер Максим Хлань і форвард Артем Степанов.