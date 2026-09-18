Роналду викликали до заявки збірної Португалії на перші матчі у Лізі націй

Тренерський штаб збірної Португалії на чолі з Жорже Жезусом визначився із заявкою команди на стартові матчі Ліги націй. До списку гравців потрапив 41-річний зірковий нападник Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє пресслужба Португальської футбольної федерації.

У складі команди на турнір поїдуть 25 футболістів.

Заявка збірної Португалії

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Руй Сілва (Спортінг), Самуел Соареш (Бенфіка).

Захисники: Гонсалу Інасіу (Спортінг), Жоау Канселу (Барселона), Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Нуну Тавареш (Лаціо), Нуну Мендеш (ПСЖ), Ренату Вейга (Вільярреал), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Томаш Араужу (Бенфіка).

Півзахисники: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Пальїнья (Бенфіка), Жоау Невеш (ПСЖ), Рубен Невеш (Аль-Хіляль), Вітінья (ПСЖ), Бернарду Сілва (Реал).

Нападники: Кріштіану Роналду (Аль-Наср), Фабіу Сілва (Боруссія Дортмунд), Франсішку Трінкау (Аль-Ахлі), Франсішку Консейсау (Ювентус), Гонсалу Рамуш (Мілан), Жоау Фелікс (Аль-Наср), Педру Нету (Челсі), Рафаел Леау (Галатасарай).

Португальці гратимуть перші матчі у Лізі націй проти Вельсу (24 вересня), Данії (1 жовтня) та двічі проти Норвегії (27 вересня та 4 жовтня). Усі вищезгадані зустрічі стартують о 21:45 за київським часом.

Зауважимо, що Роналду після вильоту збірної з чемпіонату світу-2026 від Іспанії (0:1) в 1/8 фіналу відмовився відповідати на питання, чи збирається він продовжувати міжнародну кар'єру.

Водночас нещодавно досвідчений португалець натякнув, що цей рік може стати останнім в його ігровій кар'єрі.