Ми на чемпіонаті світу: Роналду відреагував на вихід збірної Португалії у фінальну частину ЧС-2026

Олексій Мурзак — 16 листопада 2025, 20:23
Зірковий нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду відреагував на вихід своєї національної команди на ЧС-2026 після перемоги над Вірменією (9:1).

Своїми емоціями він поділився в Instagram.

"Ми на чемпіонаті світу! Вперед, Португалія!" – написав Роналду.

Нагадаємо, сам Кріштіану матч проти Вірменії пропускав через дискваліфікацію. Так, у попередньому турі в другому таймі гри проти Ірландії Роналду вдарив ліктем суперника у штрафному майданчику під час боротьби за позицію. Спочатку арбітр показав 40-річному футболістові жовту картку, проте після перегляду відеоповтору вилучив гравця.

Раніше Роналду заявив, що чемпіонат світу 2026 року стане останнім у його професійній кар'єрі.

