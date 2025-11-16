Ми на чемпіонаті світу: Роналду відреагував на вихід збірної Португалії у фінальну частину ЧС-2026
Кріштіану Роналду
Getty Images
Зірковий нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду відреагував на вихід своєї національної команди на ЧС-2026 після перемоги над Вірменією (9:1).
Своїми емоціями він поділився в Instagram.
"Ми на чемпіонаті світу! Вперед, Португалія!" – написав Роналду.
Нагадаємо, сам Кріштіану матч проти Вірменії пропускав через дискваліфікацію. Так, у попередньому турі в другому таймі гри проти Ірландії Роналду вдарив ліктем суперника у штрафному майданчику під час боротьби за позицію. Спочатку арбітр показав 40-річному футболістові жовту картку, проте після перегляду відеоповтору вилучив гравця.
Раніше Роналду заявив, що чемпіонат світу 2026 року стане останнім у його професійній кар'єрі.