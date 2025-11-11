Рік чи два: Роналдо – про завершення кар'єри

Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду назвав терміни продовження професійної кар'єри.

Його слова наводить Reuters.

"Скоро" для мене означає через 10 років... Ні, я жартую. Я справді насолоджуюся моментом зараз. Як відомо, у футболі, коли досягаєш певного віку, рахуєш місяці дуже швидко.

Зараз я почуваюся дуже добре. Я забиваю голи, досі почуваю себе швидким і гострим. Я насолоджуюся своєю грою в національній збірній. Але, звичайно, давайте будемо чесними. Під "скоро" я маю на увазі, можливо, один чи два роки", – сказав капітан збірної Португалії.