Рік чи два: Роналдо – про завершення кар'єри
Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду назвав терміни продовження професійної кар'єри.
Його слова наводить Reuters.
"Скоро" для мене означає через 10 років... Ні, я жартую. Я справді насолоджуюся моментом зараз. Як відомо, у футболі, коли досягаєш певного віку, рахуєш місяці дуже швидко.
Зараз я почуваюся дуже добре. Я забиваю голи, досі почуваю себе швидким і гострим. Я насолоджуюся своєю грою в національній збірній. Але, звичайно, давайте будемо чесними. Під "скоро" я маю на увазі, можливо, один чи два роки", – сказав капітан збірної Португалії.
Також Кріштіану підтвердив, що наступний чемпіонат світу стане останнім для нього.
"Однозначно, так, бо мені виповниться 41 рік. Я віддав футболу все. Я в цій грі вже 25 років. Я зробив усе, у мене багато рекордів у різних ситуаціях, як у клубах, так і в національних збірних. Я справді пишаюся. Тож давайте насолоджуватися моментом, жити моментом", – розповів Роналду.
Зазначимо, що за два тури до кінця європейського відбору на ЧС-2026 Португалія лідирує у групі F з 10 очками.