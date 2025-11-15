Португальська федерація футболу готує звернення до ФІФА через можливу дискваліфікацію Роналду

Федерація футболу Португалії планує звернутись до ФІФА через потенційну триматчеву дискваліфікацію Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє O Jogo.

У ФФП хочуть використати передматчеву пресконференцію тренера Ірландії Хадльгрімссона, який заявив, що у першій грі арбітр намагався не застосовувати санкції до зіркового футболіста – це могло створити додаткову напругу на рефері.

Також функціонери апелюватимуть до того, що це перша червона у міжнародній кар'єрі Роналду. І третій аргумент: демонстративна поведінка захисника Ірландії, який міг спровокувати Кріштіану на грубість.

Нагадаємо, у другому таймі гри проти Ірландії Роналду вдарив ліктем суперника у штрафному майданчику під час боротьби за позицію. Спочатку арбітр показав 40-річному футболістові жовту картку, проте після перегляду відеоповтору вилучив гравця.

Тепер Роналду загрожує триматчева дискваліфікація, яка потенційно означає пропуск перших двох матчів майбутнього чемпіонату світу – все через "агресивну гру або атаку суперника, зокрема удари ліктем".

Наступну гру збірна Португалії проведе 16 листопада проти Вірменії – стартовий свисток заплановано на 16:00 за київським часом.

Раніше Роналду заявив, що чемпіонат світу 2026 року стане останнім у його професійній кар'єрі.