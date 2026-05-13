Довів Роналду до сліз: автогол воротаря на останніх секундах матчу позбавив Аль-Наср дострокового чемпіонства

Сергій Шаховець — 13 травня 2026, 10:37
Getty Images

Команда Кріштіану Роналду Аль-Наср зіграла внічию з Аль-Хілялем у 32-му турі Про-ліги Саудівської Аравії, втративши можливість здобути дострокове чемпіонство.

У стартових складах обох команд вийшли колишні одноклубники по мадридському Реалу – Кріштіану Роналду та Карім Бензема.

Аль-Наср повів у рахунку після удару Сімакана на 37-й хвилині. Все йшло до того, що "Лицарі Неджа" здобудуть перемогу та святкуватимуть чемпіонство.

Все змінила фатальна помилка голкіпера Аль-Насра Бенту на 8-й компенсованій хвилині. Бразилець намагався відбити м'яч після ауту від суперника, але у підсумку привіз автогол у власні ворота.

Розчаруванню команди не було меж. Епічна помилка особливо вразила Роналду, який ледве стримував сльози після фінального свистка.

Чемпіонат Саудівської Аравії
12 травня, 32-й тур

Аль-Наср – Аль-Хіляль 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 37 Сімакан, 1:1 – 90+8 Бенту (автогол)

Таким чином, автогол голкіпера Бенту відклав чемпіонство Аль-Насра до останнього туру. 

