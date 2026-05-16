Аль-Наср програв японському клубу у фіналі Ліги чемпіонів АФК 2: Роналду отримав найгіршу оцінку

Саудівський Аль-Наср на своій домашній арені "Ер-Ріяд" поступився у фіналі азійської Ліги чемпіонів АФК 2 японській команді Гамба Осака.

Єдиний гол у зустрічі забив 29-річний турок Деніз Хюммет. Нападнику вдалося реалізувати свій шанс на 30-й хвилині матчу з передачі 34-річного тунісця Іссама Жебалі.

Підопічні Жорже Жезуса намагалися вирвати перемогу, але так і не зуміли відзначитись забитим м'ячем, тому "Всесвітній клуб" програв з рахунком 0:1.

Знаменитий португальський нападник саудівської команди Кріштіану Роналду провів на полі весь матч та отримав від статистичного порталу Sofascore найгіршу оцінку серед всіх гравців цього матчу – 5.9. За гру він 5 разів пробив по воротах, 10 разів втратив м'яч та віддав 16 точних передач із 21.

Азія – Ліга чемпіонів АФК 2

Фінал, 16 травня

Нагадаємо, що напередодні Аль-Наср втратив можливість здобути дострокове чемпіонство Саудівської Аравії через автогол воротаря на останніх секундах матчу 32-го туру Про-ліги (1:1). Загалом за весь час перебування Кріштіану Роналду в Аль-Насрі команда не здобула жодного трофея на внутрішній чи міжнародній арені.