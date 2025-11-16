Збірна Португалії декласувала Вірменію та вийшла на чемпіонат світу 2026

Збірна Португалії стала четвертою європейською країною, яка вийшла на чемпіонат світу 2026 року з футболу.

Команда в останньому турі групового етапу кваліфікації декласувала Вірменію з рахунком 9:1. Завдяки цій перемозі португальці посіли перше місце у своєму квартеті.

Друге місце та відповідно путівку в плейоф відбору здобула команда Ірландії, яка зуміла вирвати перемогу в Угорщини.

Кваліфікація ЧС-2026: турнірна таблиця

Португалія – 13 очок Ірландія – 10 очок Угорщина – 8 очок Вірменія – 3 очки

З усіма учасниками чемпіонату світу, які вже вийшли на мундіаль, можна ознайомитися за цим посиланням. Турнір відбудеться з 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді, у ньому візьмуть участь 48 команд.

Зазначимо, що збірна України ще у боротьбі за путівку на чемпіонат світу. Для цього потрібно обіграти Ісландію в останньому турі кваліфікації та виграти плейоф відбору до ЧС-2026.

Номінально домашній для України матч з Ісландією відбудеться у Варшаві, 16 листопада. Початок – о 19:00. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.