Португалія здолала Нігерію завдяки голам Нету та Консейсау: результати товариських матчів

У ніч з 10 по 11 червня відбудуться товариські матчі учасників чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Португалія у запеклому протистоянні здобула перемогу над Нігерією. Рахунок відкрив Педру Нету, який скористався передачею від Діогу Далота. Через 14 хвилин нігерійці відповіли забитим м'ячем Адамо, проте Консейсау наприкінці гри вирвав перемогу для своєї команди.

Кріштіану Роналду провів на полі 65 хвилин, після чого поступився місцем Гонсалу Рамосу.

Міжнародні товариські матчі

Португалія – Нігерія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 23 Нету, 1:1 – 37 Адамо, 2:1 – 75 Консейсау

Також досі триває гра між Англією та Коста-Рикою, яка раніше була відкладена через погодні умови. О 03:00 за київським часом свій спаринг проведуть Болівія та Алжир.

Нагадаємо, раніше збірна Аргентини розгромила Ісландію з голом Ліонеля Мессі у товариському матчі.