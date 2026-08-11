Роналду нарешті одружився з Джорджиною: зіркова пара похизувалася обручками

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес знову змусили фанатів говорити про своє весілля.

Португальська футбольна суперзірка опублікувала фото з обручками, через що прихильники пари одразу почали припускати, що довгоочікувана церемонія нарешті відбулася.

Особливо цікаво це виглядає на тлі подій 8 серпня. Саме цього дня тисячі фанатів Роналду зібралися біля собору у Фуншалі на Мадейрі, очікуючи, що саме там футболіст одружиться з Джорджиною.

Однак знаменитого нареченого та його коханої біля храму так і не дочекалися. Ба більше, шанувальники фактично прийшли на чуже весілля – біля собору мала відбутися церемонія іншої пари.

Причиною ажіотажу стали численні повідомлення та чутки про нібито таємне весілля Роналду та Джорджини. Сама пара при цьому офіційно не називала дату церемонії, тому фанатам залишалося лише здогадуватися, коли саме відбудеться головна подія в їхніх стосунках.

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Тепер же нове фото Роналду з обручками знову підкинуло дров у вогонь. Знімок моментально привернув увагу шанувальників, які вже встигли пов'язати його з можливим весіллям.

Нагадаємо, Роналду та Джорджина оголосили про заручини ще в серпні 2025 року. Відтоді прихильники пари регулярно намагаються вгадати дату їхнього весілля, однак офіційного підтвердження конкретного дня досі не було.