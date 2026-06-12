Конкуренція велика: Канело спрогнозував переможця ЧС-2026

Колишній абсолют у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) поділився очікуваннями від чемпіонату світу-2026 із футболу, який стартував напередодні.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

Мексиканський боксер переконаний, що цей Мундіаль буде вражаючим. Він зізнався, що найбільше буде стежити за виступами Кріштіану Роналду й саме збірній Португалії спрогнозував перемогу в турнірі.

"Конкуренція велика, але сподіватимемося, що цього разу черга Кріштіану Роналду", – сказав Канело.

Також мексиканець залишив послання до рідної національної команди. Він закликав футболістів віддати всі сили для досягнення успіху на турнірі:

"Дуже радий бути тут і підтримувати їх. Давайте викладемося на повну. Кожен гравець представлятиме нашу країну з великою гордістю, щоб довести, що багато людей помиляються".

Нагадаємо, що напередодні збірна Мексики провела матч-відкриття на ЧС-2026. Підопічні Хав'єра Агірре здобули перемогу над Південною Африкою (2:0).