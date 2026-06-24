Роналду не стримався після питання про Мессі: зірка Португалії демонстративно проігнорував журналіста

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду опинився в центрі уваги після матчу другого туру чемпіонату світу-2026 проти Узбекистану.

Португальці не залишили супернику жодних шансів, розгромивши його з рахунком 5:0, а сам 41-річний форвард записав на свій рахунок дубль. Проте після фінального свистка найбільше обговорювали не його голи, а емоційну реакцію під час флешінтерв'ю.

Під час спілкування з пресою один із журналістів вирішив запитати Роналду про бомбардирську гонку на нинішньому Мундіалі, згадавши досягнення Ліонеля Мессі, Кіліана Мбаппе та Ерлінга Голанда.

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Наразі саме аргентинець очолює список найкращих снайперів турніру з п'ятьма голами. Мбаппе та Голанд мають у своєму активі по чотири забиті м'ячі.

Втім, почувши прізвище свого багаторічного суперника, Роналду навіть не став дослуховувати питання до кінця. Португалець демонстративно повернув голову в інший бік і надав слово іншому журналісту, фактично проігнорувавши автора запитання.

Нагадаємо, Кріштіану став одним із головних героїв зустрічі проти Узбекистану, відзначившись одразу кількома рекордами.

Зазначимо, що згодом, у португальця спитали про можливу зустріч із Аргентиною в 1/4 фіналу ЧС-2026, проте легендарний форвард знову проігнорував це питання.