Лідер збірної України змінив рукавички на фартух і приготував рожевий зефір із зірковим шефом

Поки більшість футболістів під час відпустки відпочивають на пляжах або в тренажерних залах, голкіпер збірної України та лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін вирішив спробувати себе в абсолютно новому амплуа.

На своїй сторінці в Instagram український воротар опублікував несподіване відео, в якому опинився не між футбольними воротами, а на кухні поруч із відомим українським шеф-кухарем та ресторатором Володимиром Ярославським.

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Разом вони взялися за приготування рожевого зефіру, і, схоже, Трубін почувався у новій ролі напрочуд комфортно. На кадрах видно, як воротар уважно виконує всі інструкції, працює з інгредієнтами та бере участь у кожному етапі створення десерту.

Фанатів особливо здивувало те, наскільки впевнено Анатолій поводився на кухні. Складається враження, що футболіст не вперше має справу з кулінарією, адже всі процеси він виконував без зайвих труднощів.

Раніше повідомлялося, що Трубін здивував фанатів новим татуюванням.