У формі збірної перед екраном: наречена Роналду бурхливо відреагувала на гол коханого у ворота Узбекистану

Наречена зірки збірної Португалії Кріштіану Роналду, Джорджіна Родрігес, яскраво підтримала коханого під час матчу другого туру чемпіонату світу-2026 проти Узбекистану.

Обраниця легендарного форварда стежила за поєдинком у формі Роналду та активно ділилася своїми враженнями в соціальних мережах.

Після першого гола португальців Джорджіна опублікувала емоційне фото, на якому святкує успіх команди просто перед телевізором.

Сам матч перетворився на справжній бенефіс збірної Португалії. Команда Роберто Мартінеса не залишила жодних шансів Узбекистану, розгромивши суперника з рахунком 5:0.

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Зазначимо, що одним із головних героїв зустрічі став саме Роналду, який відзначився одразу кількома рекордами.