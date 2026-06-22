Знайшов самоскид і забув про автобус: зірка Франції завірусився поїздкою на тренування перед ЧС-2026

Збірна Франції продовжує підготовку до чергового матчу чемпіонату світу-2026, але головною темою дня раптом стали не тренування чи тактичні розбори, а кумедна витівка Майкла Олісе.

Вінгер французької команди знайшов на території тренувальної бази невеликий самоскид і вирішив, що цього дня саме він стане його транспортом до футбольного поля.

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У соцмережах стрімко набирає популярності відео, на якому Олісе із захопленням оглядає незвичну машину, швидко освоює керування та без вагань вирушає у подорож територією бази. Самотньо розважатися футболіст не захотів, тому запросив у "рейс" партнера по збірній Раяна Шеркі.

Судячи з кадрів, обидва гравці отримали від поїздки значно більше задоволення, ніж від звичайної дороги на тренування. Особливо щасливим виглядав Шеркі, який із широкою усмішкою зайняв місце поруч та насолоджувався несподіваною пригодою.

Нагадаємо, у наступному турі ЧС-2026 Франція зіграє з Іраком. Зустріч розпочнеться 23 червня. Стартовий свисток пролунає о 00:00 (за київським часом). Це протистояння має ключове значення у групі I, бо у разі своєї перемоги "Ле Бльо" достроково вийдуть в 1/16 фіналу мундіалю.

Раніше повідомлялося, що матч між Францією та Іраком на чемпіонаті світу 2026-го року може бути призупинений через загрозу грози.