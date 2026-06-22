Після нічиєї на ЧС-2026 гравцям ПАР подарували діаманти на десятки тисяч доларів

Збірна Південно-Африканської Республіки продовжує боротьбу за вихід до плейоф чемпіонату світу-2026, а після драматичного матчу з Чехією на команду чекав сюрприз, який навряд чи забудеться найближчим часом.

"Бафана Бафана" врятували нічию з рахунком 1:1 завдяки голу Мокуни з пенальті на 83-й хвилині. Цей результат дозволив команді зберегти шанси на продовження боротьби за вихід із групи перед вирішальним поєдинком проти Південної Кореї.

У межах співпраці збірної ПАР з американським ювелірним брендом всі 26 футболістів, а також представники тренерського штабу отримали розкішні подарунки.

Кожен член делегації зміг особисто обрати собі прикрасу з колекції бренду, серед яких були дорогі годинники, масивні ланцюжки та інші ювелірні вироби з діамантами. Вартість кожного такого подарунка перевищувала 50 тисяч доларів.

На відео, яке швидко поширилося в соцмережах, футболісти із захопленням приміряють прикраси та розглядають десятки варіантів перед остаточним вибором. Для багатьох гравців це стало справжнім святом після виснажливого матчу та важливого результату на мундіалі.

Раніше повідомлялося, що зірку МЮ, яка не потрапила на ЧС-2026, помітили у центрі Нью-Йорку за продажем футбольних стікерів.