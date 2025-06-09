Роналду повторив легендарне фото із трофеєм Ліги націй
Легендарний нападник Кріштіану Роналду знову став головним героєм футбольного свята.
У фіналі Ліги націй УЄФА сезону-2024/25 збірна Португалії вдруге в історії тріумфувала на турнірі, здолавши Іспанію у серії післяматчевих пенальті (5:3). Основний час завершився з рахунком 2:2, а додаткові 30 хвилин не виявили сильнішого.
Але фанати найбільше обговорюють не стільки сам матч, скільки емоційний символ після фінального свистка. Роналду повторив своє культове фото з 2019 року, знову піднявшись на плечі та тримаючи трофей над головою.
Тоді, шість років тому, саме це зображення стало символом першого тріумфу Португалії в Лізі націй. А тепер воно отримало друге життя.
Зазначимо, що це вже другий трофей Ліги націй у скарбниці португальців, натомість Роналду знову став однією із ключових фігур цього тріумфу.
На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд матчу Португалія – Іспанія.