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Куртуа: Читав новини про Балогуна та просто сміявся

Олег Дідух — 7 липня 2026, 13:48
Куртуа: Читав новини про Балогуна та просто сміявся
Тібо Куртуа
Getty Images

Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа поділився враженнями від матчу 1/8 фіналу ЧС-2026 проти США.

Слова воротаря наводить HLN.

"Нам казали, що ми вже не ті. Вони думали, що легко виграють. Але ми довели, що у нас справді хороша команда. Ми від початку матчу притиснули суперника і створювали моменти. Той матч, коли ми обіграли американців з рахунком 5:2 (у товариському матчі у березні – прим.), не давав нам спокою.

Після голу Тілльмана у американців не було гольових шансів, окрім удару Балогуна. Скасування його дискваліфікації? Я читав про це і просто сміявся. Я був більш впевнений у нашій перемозі, ніж у матчі проти Сенегалу, тому що Сенегал як команда краща за США", – заявив Куртуа.

Нагадаємо, в ніч з 6 на 7 липня Бельгія в 1/8 фіналу ЧС-2026 обіграла США 4:1. Перед матчем великий резонанс викликало скасування червоної картки форварду американців Фоларіну Балогуну, яке відбулося після прохання президента США Дональда Трампа.

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