Куртуа: Читав новини про Балогуна та просто сміявся

Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа поділився враженнями від матчу 1/8 фіналу ЧС-2026 проти США.

Слова воротаря наводить HLN.

"Нам казали, що ми вже не ті. Вони думали, що легко виграють. Але ми довели, що у нас справді хороша команда. Ми від початку матчу притиснули суперника і створювали моменти. Той матч, коли ми обіграли американців з рахунком 5:2 (у товариському матчі у березні – прим.), не давав нам спокою.

Після голу Тілльмана у американців не було гольових шансів, окрім удару Балогуна. Скасування його дискваліфікації? Я читав про це і просто сміявся. Я був більш впевнений у нашій перемозі, ніж у матчі проти Сенегалу, тому що Сенегал як команда краща за США", – заявив Куртуа.