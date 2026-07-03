Роналду встановив бомбардирський рекорд чемпіонатів світу

Кріштіану Роналду став найстаршим автором гола в історії чемпіонатів світу в раунді плейоф.

Португалець реалізував пенальті на 68-й хвилині в поєдинку проти Хорватії в 1/16 фіналу. Він зробив це в 41 рік і 147 днів.

Зірковий форвард побив рекорд, який належав його колишньому партнеру по збірній. Пепе на ЧС-2022 забив у ворота Швейцарії в 1/8 фіналу, коли йому було 39 років і 283 дні.

Зазначимо, що абсолютним рекордсменом Мундіалів є Роже Мілла. Він відзначався взяттям воріт у 42 роки та 39 днів, але робив це на груповому етапі.

Нагадаємо, що португальці перемогли Хорватію з рахунком 2:1. Переможний гол забив Гонсалу Рамуш уже в компенсований час.

В 1/8 фіналу команда Кріштіану Роналду зіграє з іспанцями. Матч відбудеться 6 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.