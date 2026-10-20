Роналду не бажає повертатися до збірної Португалії після дискваліфікації – ЗМІ

Зірковий нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду не бажає повертатися до збірної Португалії після своєї дискваліфікації.

Про це повідомляє CNN Portugal.

За даними коментатора видання Руя Сантуша, президент Федерації футболу Португалії Педру Проенса майже щодня намагається налагодити контакт із гравцем, проте сам Роналду вважає себе зрадженим та більше не довіряє керівництву.

"Кріштіану Роналду не відчуває себе зобов'язаним нікому. Він вважає, що з ним повелися несправедливо, і, очевидно, досі переконаний, що йому не сказали правду, що його зрадили", – йдеться у заяві Сантуша.

Кріштіану починає ще більше переконуватися, що правда була на його боці під час конфлікту з наставником команди Жорже Жезушем, хоч і визнає певні надмірності у своїй поведінці.

Нагадаємо, що у матчі проти Норвегії (2:1) у 2-му турі Ліги націй футболіст вперше за 18 років не вийшов на поле у складі збірної, коли був у заявці команди.

Після цього 41-річний капітан достроково залишив розташування "лузітан". Як пізніше стало відомо, що причиною його рішення став конфлікт із головним тренером Жорже Жезушем.

Зазначалось, що наставник команди повинен був озвучити на наступній пресконференції вісім пунктів промови, які були йому видані за вказівкою Роналду. Під час промови Жезуш мав визнати свої помилки та порівняти португальця з Пеле та Дієго Марадоною.

Згодом гравець оприлюднив свою версію подій. Наставник "лузітан" зазначив, що йому немає чого сказати з приводу заяв Роналду, й він планує і далі продовжувати працювати у команді, як це робить щодня.

Зрештою Дисциплінарна рада Федерації футболу Португалії вирішила дискваліфікувати Кріштіану на 30 днів та зобов'язала сплатити штраф у розмірі 255 євро.