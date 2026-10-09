Мессі відірвався на повну з Неймаром і Суаресом: у мережі завірусилося архівне відео після перемоги в ЛЧ

Ліонель Мессі показав свою веселу сторону у відео, яке знову набирає популярності в соцмережах. Аргентинська легенда танцює разом із колишніми партнерами по Барселоні Неймаром і Луїсом Суаресом, демонструючи, що навіть найкращі футболісти світу вміють відриватися поза футбольним полем.

Кумедні кадри були зняті ще у 2015 році, після того як зіркове тріо тріумфувало в Лізі чемпіонів. На відео Мессі з'являється у незвичному образі — з кумедним капелюхом і окулярами. Поруч із ним танцюють Неймар і Суарес, а сам аргентинець із посмішкою демонструє свої танцювальні рухи.

Для вболівальників це рідкісна можливість побачити Мессі не в образі стриманого футбольного генія, а в компанії найближчих друзів, де немає місця серйозності та напрузі великих матчів.

Особливої уваги відео набуло після того, як Неймар показав його невдовзі після прощального матчу Мессі за збірну Аргентини. У поєдинку проти Беніну Лео допоміг команді перемогти з рахунком 3:0, забивши один гол і віддавши дві результативні передачі.

Прощання аргентинця з національною командою виявилося надзвичайно емоційним: понад 85 тисяч уболівальників на стадіоні "Монументаль" прийшли віддати шану своєму герою.

За 208 матчів у футболці збірної Мессі забив рекордні 126 голів, а найвищою точкою його міжнародної кар'єри став тріумф на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі. Також він двічі вигравав Кубок Америки — у 2021 та 2024 роках.