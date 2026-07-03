Роналду довів до сліз журналіста на інтерв'ю після матчу проти Хорватії

Кріштіану Роналду вкотре довів, що здатен дарувати незабутні емоції не лише вболівальникам, а й журналістам.

Після драматичної перемоги збірної Португалії над Хорватією (2:1) у 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 форвард став головною зіркою мікст-зони.

Роналду поспілкувався з журналістом бразильського каналу Caze TV, який належить медіакомпанії LiveMode TV, співвласником якої Кріштіану став незадовго до старту чемпіонату світу.

Репортер привітав легендарного нападника з перемогою та забитим м'ячем, а наприкінці інтерв'ю попросив передати кілька слів уболівальникам із Бразилії.

Роналду тепло подякував бразильським фанатам за підтримку, після чого усміхнувся, потиснув журналісту руку й попрямував далі. І саме тоді сталося те, що розчулило соцмережі.

Щойно ефір повернувся до репортера, той буквально вибухнув емоціями. Він відвернувся від камери, намагаючись опанувати себе, а коли знову заговорив, його руки помітно тремтіли, а на обличчі сяяла широка усмішка.

Нагадаємо, Роналду у матчі проти Хорватії оновив ще два рекорди: він став найстаршим учасником плейоф та найстаршим автором гола на цій стадії турніру.

В 1/8 фіналу Португалія зіграє проти Іспанії. Поєдинок відбудеться 6 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.