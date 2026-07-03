Роналду встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу, який тримався 36 років

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду став найстаршим гравцем в історії чемпіонатів світу, який зіграв у матчі плейоф.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Він вийшов у стартовому складі на гру проти Хорватії у віці 41 рік і 147 днів. Форвард побив рекорд англійського воротаря Пітера Шилтона, який було встановлено на Мундіалі-1990 (40 років і 292 дні).

Що цікаво, в цій грі ще один футболіст перевершив досягнення легенди "трьох левів". На другу сходинку піднявся Лука Модрич (40 років і 296 днів).

Зазначимо, що цей чемпіонат світу стане останнім турніром у складі збірної для Кріштіану Роналду. Про це напередодні повідомила його сестра Катя Авейру.

Переможець пари Португалія – Хорватія в 1/8 фіналу зіграє проти Іспанії. "Фурія Роха" пробилась до цієї стадії, здолавши Австрію з рахунком 3:0.