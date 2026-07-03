Названо найкращого гравця матчу Португалія – Хорватія на ЧС-2026

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду був визнаний найкращим гравцем поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Португалії та Хорватії (2:1).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

В цьому матчі 41-річний форвард зрівняв рахунок у зустрічі. Він реалізував пенальті на 68-й хвилині.

Для нього це був перший гол у кар'єрі у плейоф на Мундіалях. Ще одне його взяття воріт не зарахували через офсайд.

Зазначимо, що в цій грі Кріштіану підкорилось два історичні рекорди. Він став найстаршим учасником раунду плейоф на чемпіонатах світу, а згодом й найстаршим бомбардиром цієї стадії Мундіалів.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу португальці зіграють з Іспанією. Матч відбудеться 6 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.