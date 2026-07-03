Немає іншого такого гравця: Мартінес розхвалив Роналду після матчу з Хорватією

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес розхвалив капітана національної команди Кріштіану Роналду після матчу 1/16 фіналу з Хорватією.

Його слова передає Record.

41-річний нападник на 68-й хвилині поєдинку реалізував пенальті, забивши свій перший у кар'єрі гол у плейоф мундіалю.

Мартінес вважає, що на ЧС-2026 немає іншого футболіста, який міг би так само пробити 11-метровий у відповідальний момент.

"У нас є різнопланові футболісти, є досвідчені гравці. На чемпіонаті світу немає іншого гравця, який міг би так само добре пробити пенальті, як Кріштіану Роналду сьогодні, і немає іншого центрального нападника з такою силою та здатністю вриватися до штрафного майданчика, як Гонсалу Рамуш.

Ми також використовуємо досвід Бернарду Сілви, Рубена Невеша, майстерність Нелсона Семеду, Франсішку Консейсау. У нас є й інші футболісти, які можуть допомогти. Команда віддана своїй справі.

У нас є гравці, які повинні бути готовими, і в цьому сила збірної Португалії. Жоау Фелікс також чудово виступає на турнірі", – заявив Мартінес.