Немає іншого такого гравця: Мартінес розхвалив Роналду після матчу з Хорватією
Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес розхвалив капітана національної команди Кріштіану Роналду після матчу 1/16 фіналу з Хорватією.
Його слова передає Record.
41-річний нападник на 68-й хвилині поєдинку реалізував пенальті, забивши свій перший у кар'єрі гол у плейоф мундіалю.
Мартінес вважає, що на ЧС-2026 немає іншого футболіста, який міг би так само пробити 11-метровий у відповідальний момент.
"У нас є різнопланові футболісти, є досвідчені гравці. На чемпіонаті світу немає іншого гравця, який міг би так само добре пробити пенальті, як Кріштіану Роналду сьогодні, і немає іншого центрального нападника з такою силою та здатністю вриватися до штрафного майданчика, як Гонсалу Рамуш.
Ми також використовуємо досвід Бернарду Сілви, Рубена Невеша, майстерність Нелсона Семеду, Франсішку Консейсау. У нас є й інші футболісти, які можуть допомогти. Команда віддана своїй справі.
У нас є гравці, які повинні бути готовими, і в цьому сила збірної Португалії. Жоау Фелікс також чудово виступає на турнірі", – заявив Мартінес.
Нагадаємо, що Роналду у матчі проти Хорватії оновив ще два рекорди: він став найстаршим учасником плейоф та найстаршим автором гола на цій стадії турніру.
Зазначимо, що у 1/8 фіналу Португалія зіграє проти Іспанії. Топовий поєдинок відбудеться 6 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.