Ми маємо навчитися страждати: Роналду – про вихід Португалії в 1/8 фіналу ЧС-2026

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду висловився про матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Хорватії (2:1).

Його слова передає A Bola.

В цьому поєдинку 41-річний форвард зрівняв рахунок. Він реалізував пенальті в середині другого тайму, завдяки чому переписав історію футболу.

Зірковий футболіст визнав, що це було дуже непроста гра. При цьому він залишився задоволений підсумковим результатом.

"Сьогодні нам довелося дізнатися, що таке страждання. Ми маємо навчитися страждати, щоб виграти турнір такого масштабу. Це був дуже цікавий матч для глядачів. Ми трохи контролювали гру в першому таймі, а другий був більш хаотичним. Вони забили, ми трохи занервували, але стався емоційний прорив, коли ми забили пенальті. Після цього гра пішла легше. У нас, як і раніше, були труднощі, але такий вже цей турнір, ми маємо рухатися далі", – сказав Роналду.

Зазначимо, що саме Роналду став найкращим гравцем зустрічі. Для нього це був перший гол у кар'єрі на стадії плейоф чемпіонатів світу.

В 1/8 фіналу Португалія зіграє з Іспанією. Матч відбудеться 6 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.