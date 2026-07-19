Це той футбол, який мені подобається: Роналдінью розхвалив Аргентину та Мессі перед фіналом ЧС-2026

Легендарний бразильський футболіст Роналдінью похвалив національну збірну Аргентини перед фіналом чемпіонату світу 2026 року проти Іспанії.

Його слова передає TyC Sports.

"Ось така Аргентина, це той футбол, який я люблю дивитися, та відданість, яку гравці демонструють у кожному матчі.

Аргентина завжди була такою, чи не так? Це чиста боротьба, чисте серце. Вона вже має таку репутацію і вкотре доходить до цього етапу саме таким чином. І є Мессі, правда ж, друже? Він може вирішувати проблеми команди.

Команда має цю скромність. Усі бігають заради нього, знають, коли віддати йому м'яч, і усвідомлюють, що він може змінити хід гри та вирішити матч. Тому, думаю, ця єдність, яку вони мають, дуже приємна для спостереження", – підсумував Роналдінью.