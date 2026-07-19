Це той футбол, який мені подобається: Роналдінью розхвалив Аргентину та Мессі перед фіналом ЧС-2026
Легендарний бразильський футболіст Роналдінью похвалив національну збірну Аргентини перед фіналом чемпіонату світу 2026 року проти Іспанії.
Його слова передає TyC Sports.
"Ось така Аргентина, це той футбол, який я люблю дивитися, та відданість, яку гравці демонструють у кожному матчі.
Аргентина завжди була такою, чи не так? Це чиста боротьба, чисте серце. Вона вже має таку репутацію і вкотре доходить до цього етапу саме таким чином. І є Мессі, правда ж, друже? Він може вирішувати проблеми команди.
Команда має цю скромність. Усі бігають заради нього, знають, коли віддати йому м'яч, і усвідомлюють, що він може змінити хід гри та вирішити матч. Тому, думаю, ця єдність, яку вони мають, дуже приємна для спостереження", – підсумував Роналдінью.
Нагадаємо, що фінал цьогорічної світової першості, у якому Аргентина та Іспанія битимуться за звання найкращої збірної планети, відбудеться 19 липня на арені "Мет Лайф Стедіум" в Іст-Резерфорді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 (за київським часом).
Також зауважимо, що напередодні центрбек "Фурії Рохи" Емерік Лапорт зазначив, що одним із вирішальних факторів цього матчу може стати суддівство, зважаючи на скандали навколо арбітражу ігор "Альбіселесте" на попередніх стадіях цього мундіалю.
Додамо, що нещодавно екскапітан лондонського Челсі Джон Террі розкрив, кого вважає фаворитом у цьому протистоянні. А легендарний тренер Вісенте дель Боске дав пораду збірній Іспанії, щоб вона не недооцінювала аргентинців.