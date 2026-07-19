Дієго – номер один: син Марадони про порівняння батька з Мессі
Син Дієго Марадони категорично висловився про порівняння свого легендарного батька з Ліонелем Мессі.
Його слова передає Corriere dello Sport.
"Кожен, хто проводить таке порівняння, дуже нерозумний, і я кажу це з великою повагою. По-перше, навіть сам Мессі сказав, що це порівняння недоречне, бо Дієго – номер один. По-друге, футбол змінився. Як можна порівнювати гравця, який виступав в епоху, коли на полі було дозволено практично все – удари ногами, кулаками, жорсткі зіткнення, — з футболістом, що грає в часи, коли за перший же удар по нозі можуть призначити пенальті? І, по-третє, не можна порівнювати інопланетян з людьми", – сказав Марадона-молодший.
Фінал ЧС-2026 Іспанія – Аргентина розпочнеться о 22:00 (за київським часом). Підопічні Ліонеля Мессі спробують підтвердити свій статус чинних чемпіонів світу. У 2022-му аргентинці переграли у серії пенальті французів (4:2).
У цьому матчі нападнику "альбіселесте" потрібно забивати. Адже 19 липня Кіліан Мбаппе оформив дубль та випередив Лео у рейтингу найкращих бомбардирів в історії Мундіалю – 22 м'ячі проти 21-го результативного удару в аргентинця.
Напередодні вирішального поєдинку Ліонель заговорив про лідера Червоної Фурії" Ламіна Ямала, прокоментувавши легендарне спільне фото.