Дієго – номер один: син Марадони про порівняння батька з Мессі

Син Дієго Марадони категорично висловився про порівняння свого легендарного батька з Ліонелем Мессі.

Його слова передає Corriere dello Sport.

"Кожен, хто проводить таке порівняння, дуже нерозумний, і я кажу це з великою повагою. По-перше, навіть сам Мессі сказав, що це порівняння недоречне, бо Дієго – номер один. По-друге, футбол змінився. Як можна порівнювати гравця, який виступав в епоху, коли на полі було дозволено практично все – удари ногами, кулаками, жорсткі зіткнення, — з футболістом, що грає в часи, коли за перший же удар по нозі можуть призначити пенальті? І, по-третє, не можна порівнювати інопланетян з людьми", – сказав Марадона-молодший.